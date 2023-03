Ora legale 2023, rischi e pericoli dell'orario che cambia: cosa pensano gli esperti

Per ridurre al minimo l'impatto del cambio di orario, si consiglia di cenare e andare a letto 30 minuti prima per alcune sere prima del cambio di orario. La modifica delle routine notturne prima dell'ora legale contribuirà a facilitare il passaggio al cambio orario.

Infine, si consiglia di mantenere i pisolini diurni brevi e dolci, con 20 minuti come momento ottimale per un pisolino. Una regola generale è quella di optare per non più di mezz'ora di pisolino.