Operaio muore schiacciato da un container al porto di ​Civitavecchia: aveva 29 anni

Ennesima tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio italiano di 29 anni è morto questa mattina nel porto di Civitavecchia dopo essere rimasto schiacciato da un container che stava trasportando su una delle banchine. Sul posto le forze dell'ordine.

Tossicodipendenti vaccinati più volte in cambio di green pass a no vax a Catania: 17 indagati

La nota dei sindacati

Sono passati appena 20 giorni, ed è di nuovo tragedia sul lavoro. Anche questa volta a perdere la vita un giovane operaio impegnato, nel porto di Civitavecchia, nelle operazioni di movimentazione al terminal dei container. Così, in una nota, Carlo Costantini

e Marino Masucci, segretari generali della Cisl Roma Capitale Rieti e Fit Cisl Lazio. «Le notizie - aggiungono - sono ancora frammentarie e la Polizia di frontiera sta effettuando i rilievi per capire la dinamica dell'incidente mortale. Siamo sconcertati, affranti, e non si può continuare a tenere la conta dei morti mentre monta il senso di impotenza e rabbia di fronte a quella che, a tutti gli effetti, è l'emergenza numero uno del mondo del lavoro. Non si può avere vent'anni, avere tutta la gioia della vita davanti e poi, improvvisamente, l'incidente, qualcosa che non va e l'interruttore della vita si spegne».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA