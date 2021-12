Omicron, allarme sul volo Roma-Alghero: 130 passeggeri in quarantena

Allarme omicron in Sardegna. Un passeggero di rientro dall'Africa presente sul volo Roma-Alghero atterrato domenica in Sardegna è risultato positivo al covid. Solo tra alcuni giorni si potrà sapere con certezza se l'uomo, che ha fatto scalo in Olanda e a Fiumicino, sia effettivamente stato contagiato dalla variante Omicron.

Variante Omicron, Oms annuncia: «Più trasmissibile. Natale in lockdown? Bisogna avere pazienza»

Covid, il bollettino di oggi mercoledi 1 dicembre: 15.085 nuovi casi e 103 decessi (mai così tanti da giugno)

Intanto, però, per i 130 passeggeri a bordo dell'aereo è scattata la quarantena preventiva, con tampone molecolare domani e poi tra dieci giorni. Se qualcuno di loro dovesse risultare positivo scatterà il tracciamento anche per i suoi contatti stretti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA