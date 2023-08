Calolziocorte, accoltellato dal branco in stazione: 23enne muore sotto gli occhi della mamma

di Redazione web

Ucciso dal branco in stazione: omicidio a Calolziocorte in provincia di Lecco. Un ragazzo di 23 anni, Malcolm Darga Mazou, è stato accoltellato a morte. E' successo nel primo pomeriggio di oggi sulla banchina tra i binari 2 e 3. Il 23enne, uno straniero del Burkina Faso residente nel Lecchese, sarebbe stato accoltellato da altri connazionali in gruppo, che lo hanno circondato e aggredito, per poi colpirlo con numerosi fendenti a gambe e torace.

Dopo averlo ferito lo hanno lasciato a terra e sono fuggiti. Alla scena ha assistito pure la mamma del ragazzo che era con lui in stazione.

La dinamica dell'omicidio

Il grave episodio attorno alle 14, nella banchina che separa il binario due dal tre.

Accoltellato dal branco in stazione: 23enne muore sotto gli occhi della mamma https://t.co/oueYpAlWoB — Leggo (@leggoit) August 29, 2023

Prima di essere trasportato in codice rosso al Manzoni di Lecco, l’uomo era stato assistito dai sanitari dei Volontari del soccorso di Calolzio. Le telecamere di sorveglianza potrebbero aiutare a identificare gli aggressori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Agosto 2023, 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA