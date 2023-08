Uccide moglie e figli a coltellate, poi si toglie la vita. I bambini avevano uno e 3 anni

di Redazione web

Un uomo di 41 anni ha assassinato la moglie e i loro due bambini a coltellate. Il ritrovamento è avvenuto nel loro appartamento a New York quando, da diversi giorni, nessuno aveva più loro notizie. I piccoli, di 1 e 3 anni, si presume siano morti insieme alla mamma tra domenica e lunedì scorsi.

Sono in corso gli accertamenti per comprendere al meglio la dinamica dei fatti e le responsabilità, ma dai primi rilevanti si può appurare che ad aver compiuto l'atto sia stato proprio il papà dei due bambini, il cui corpo era privo di vita nella camera da letto con l'arma del delitto nelle immediate vicinanze.

L'omicidio e le indagini

I parenti hanno chiamato i servizi di emergenza sanitaria dopo aver forzato la serratura del loro appartamento e aver visto del sangue all'interno.

Il corpo della donna è stato scoperto nel corridoio con un taglio profondo al collo, mentre l'uomo è stato trovato in una camera da letto, disteso su un letto con un coltello accanto.

L'appartamento dell'Upper West Side era chiuso a chiave dall'interno. Le vittime sono state dichiarate morte sul posto.

