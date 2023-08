Stupro di Palermo, la vittima si sfoga: «Basta commenti, mi state portando alla morte»

La ragazza vittima dello stupro di Palermo torna a parlare sui social. Francesa (nome di fantasia, ndr) si sfoga contro chi la accusa di aver acconsentito al rapporto con il gruppo di stupratori.

«Sono stanca mi state portando alla morte. Io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così», ha detto.

Stupro di Palermo, papà di ragazza vittima delle violenze di Capodanno: «Stesso calvario di mia figlia, ora sarai sola»