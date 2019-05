Trovato morto Omar, 17enne scomparso lunedì. Mistero sulle cause

che frequentava la seconda superiore del liceo delle scienze applicate dell'istituto superiore Lorenzo Rota.

Un ragazzo di 17 anni,, è stato trovato morto ieri in un canneto accanto al fiume Adda tra Calolziocorte e Olginate, in provincia di Lecco: Omar era scomparso da casa lunedì scorso e da allora di lui non si avevano più notizie. Nato in Italia da genitori egiziani e residente con la famiglia a Montevecchia, nel lecchese, l'ultima volta era stato visto proprio alla stazione di Calolziocorte (Lecco).I genitori avevano denunciato la scomparsa e ieri pomeriggio sono iniziate le ricerche di carabinieri, polizia locale e protezione civile. Ieri mattina l'elicottero dei vigili del fuoco che sorvolava la zona per le ricerche dello studente, ha avvistato la sua presenza nel canneto tra Calolziocorte e Olginate. Sul posto sono giunti i carabinieri e l'equipe del 118 che ha constatato il decesso del 17enne, che frequentava l'istituto superiore Rota a Calolziocorte.Da accertare le cause della morte: potrebbe trattarsi di un drammatico suicidio, ma Omar potrebbe anche aver incontrato qualcuno. Dalle indagini arriveranno le risposte per questa tragica morte che ha sconvolto amici, parenti e compagni di scuola del 17enne,