Covid, Omicron 2 più contagiosa ma non reinfetta e in settimana arriva Novavax: due dosi senza Greenpass illimitato

Novità sul fronte Covid. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità la sottovariante Omicron 2 appare più contagiosa di Omicron 1, ma non più grave e soprattutto non reinfetta chi ha già preso la prima. Intanto, a partire da questa settimana sarà disponibile il vaccino Novavax che tuttavia non garantirà il Green Pass illimitato perché somministrabile con sole due dosi, senza booster.

Omicron 2 e Omicron 1

L'Oms torna a parlare della pandemia e si sofferma sui risultat degli ultimi studi sulle sottovarianti: «Omicron 2 (BA.2) deve continuare a essere monitorata come un sottolignaggio distinto della variante Omicron di Sars-CoV-2 dalle autorità sanitarie pubbliche e dovrebbe continuare a essere considerata variante di preoccupazione e rimanere classificata come Omicron». Secondo gli ultimi studi citati da Oms, appare difficile reinfettarsi con Omicron 2 dopo essersi contagiati con Omicron 1. Ed anche la Sanità inglese avrebbe confermato che le reinfezioni sono dovute a Delta. Al momento Omicron è la più diffusa in Europa.

Novavax disponibile

Entro la fine di questa settimana è atteso in Italia l'arrivo di Nuvaxovid, il vaccino di Novavax, il primo prodotto scudo anti-Covid a base di proteine autorizzato in Ue. Le indicazioni sul suo uso le dà una circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione sanitaria, Giovanni Rezza: sarà un vaccino somministrato a over 18 e viene incluso nel programma di vaccinazione attualmente solo per il ciclo primario senza dose booster. Per Nuvaxovid, infatti, è previsto un ciclo di due dosi (da 0,5 ml l'una, contenenti 5 microgrammi della proteina Spike di Sars-CoV-2 con adiuvante Matrix-M), da somministrare per via intramuscolare (preferibilmente in regione deltoidea del braccio) a distanza di 3 settimane (21 giorni) l'una dall'altra. Secondo le regole attuali, quindi, dà diritto al Green pass rafforzato con validità di nove mesi e non al certificato verde illimitato.

Mercoledì 23 Febbraio 2022

