Nunzio si laurea a 20 anni con una tesi sul Covid e trova subito lavoro: «Contratto di un anno, poi andrò all'estero»

La laurea costituisce sempre un traguardo importante, in quanto rappresenta il coronamento di un intenso percorso di studio. Nunzio Sabino, però, è riuscito a compiere una vera e propria impresa, che in pochi, prima di lui, sono stati in grado di realizzare: questo ragazzo, infatti, si è laureato a 20 anni, e ha già trovato un impiego. Come riporta il Corriere, il veronese si è laureato in Economia Aziendale, con una tesi sugli effetti del Covid sull'economia italiana.

La storia di Nunzio

Il 20enne è abituato a bruciare le tappe: ha iniziato le elementari a 5 anni e l'università a 17. Ovviamente, ha incontrato diversi ostacoli lungo il cammino: «Non è stato semplice essere sempre il più piccolo», ha dichiarato il veronese. Nunzio, poi, ha aggiunto: «Abitando ad Alpo, prendevo il treno per raggiungere la scuola – spiega -. Un'abitudine che ho mantenuto quando ho iniziato a frequentare l'Università di Verona».

Parlando del suo percorso universitario, Nunzio ha raccontato: «All'università ho dovuto rinunciare a un pranzo con i miei compagni di corso: avevano scelto di comune accordo un ristorante un po' distante dal centro, raggiungibile solo in auto.

Il lavoro

Dopo la laurea, Nunzio ha già trovato un lavoro: lavora nel reparto contabilità per la compagnia aerea Air Dolomiti. «Devo chiudere il bilancio entro fine anno. Ho firmato un contratto a tempo determinato di un anno. E dopo? Forse farò un master all'estero, probabilmente in Germania», ha chiosato il 20enne.

