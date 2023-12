Leonardo Lotto, lo studente paralizzato e l'emozionante discorso di laurea: «Lottate per la libertà che io ho perso» VIDEO

«Ogni giorno penso costantemente a come le cose possano cambiare rapidamente e drasticamente, in un batter d’occhio e in modi che non avrei mai potuto immaginare. Ora non ho altra scelta che guardare avanti, iniziare un nuovo viaggio che sarà doloroso, duro e faticoso». Con queste parole lo studente italiano Leonardo Lotto raccontava per la prima volta su Instagram l'incidente che lo ha reso paralizzato dalle spalle in giù.

Il giovane si trovava a Melbourne, per un anno di exchange insieme agli amici della Bocconi. L'aostano decise di tuffarsi tra le onde, vicino al bagnasciuga, ma in quel punto l’acqua era sfortunatamente bassa e lui finì con lo sbattere contro un muro di sabbia. Da lì la sua vita è cambiata per sempre. Ma non ha mai perso la stoffa che lo contraddistingueva. Dopo le operazioni e la riabilitazione, di recente si è laureato e il 9 dicembre ha partecipato al Graduation Ceremony 2023 del CEMS, evento che riunisce i migliori studenti del mondo del Master in International Management, con un discorso toccante.