Separa due studenti 13enni che litigano, uno lo picchia: professore finisce in ospedale, l'alunno parte per la gita

Un docente delle scuole medie del Comasco è finito in ospedale in seguito all'aggressione di un alunno di 13 anni che il professore voleva separare da un altro con cui stava litigando. L'episodio, riportato da La Provincia di Como è accaduto venerdì mattina nello spazio dove gli alunni stavano attendendo un pullmino per una gita.