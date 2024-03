Bambina di quattro anni dimenticata quattro ore sullo scuolabus: si era addormentata, nessuno se ne è accorto

di Redazione web

Una bambina di quattro anni è stata dimenticata sullo scuolabus che avrebbe dovuto accompagnarla a scuola per poi essere ritrovata solo quattro ore dopo da un gruppo di studenti delle scuole medie che doveva usufruire del servizio del pulmino.

La bimba, che frequenta una delle scuole dell'infanzia dell'Istituto comprensivo Valle del Fino, con plessi in cinque comuni del Teramano, mercoledì mattina è regolarmente salita sullo scuolabus, ma una volta raggiunta la sede dell'istituto, per qualche motivo l'assistente non si è accorta che si era addormentata e così la piccola è rimasta sul mezzo, che nel frattempo è tornato nel deposito.

Dopo quattro ore, un gruppo di studenti delle scuole medie che avrebbe dovuto usufruire del veicolo ha notato la presenza della bambina e ha segnalato il fatto agli operatori. A quel punto, la bambina è stata riaccompagnata nella sua scuola, dove è stata affidata alla maestra e successivamente ai genitori. La bimba, si apprende dall'istituto, è in buone condizioni di salute. Il servizio di scuolabus è gestito da una cooperativa, nell'ambito di un appalto del Comune di residenza della bambina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA