Green pass, dipendenti non vaccinati isolati in un deposito: è bufera. «Noi discriminati»

«Discriminati perché in possesso del Green pass da tampone e non da vaccino, certificazione divenuta obbligatoria il 15 ottobre scorso». A denunciarlo sono alcuni dipendenti di un'azienda del Nord-Italia, che hanno realizzato un video all'interno del luogo di lavoro in cui sono stati relegati.

«Un deposito di materiali industriali e d'ufficio dismessi - si legge nella denuncia -, con scrivanie improvvisate in mezzo a rottami di varia natura e, soprattutto, in un ambiente non igienizzato, sporco e con escrementi di animali».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Ottobre 2021, 15:47

