la tragica storia di, la sedicenne di Specchia uccisa il 3 settembre 2017. In carcere per l'omicidio della ragazza, il fidanzato. Il gup del Tribunale per i Minori di Lecce Aristodemo Ingusci ha accolto la richiesta di rito abbreviato avanzata dai legali difensori di Lucio. Intervistato da Barbara D'Urso,il papà di Noemi.Papà Umberto dà la sua versione: «Noemi era una brava ragazza, sfortunata perché era innamorata di una famiglia sbagliata e di un ragazzo sbagliato. Non voglio più sentire la parola. Mia figlia è stata prelevata alle 5 del mattino da casa, trucidata e. Avrei perdonato l'impeto, ma questa cosa è premeditata. Oggi mi hanno chiesto scusa. Scusa si chiede se inciampi in metro. Dovevano chiedere perdono, mi hannoin modo atroce. È morta per auto-asfissia. Lo perdonerò quando dirà la verità e lo aiuterò pure. I suoi genitori lo hanno coperto, gli hanno creato un alibi. Si sono difesi dicendo che mia figlia voleva ammazzarli. Mia figlia».Conclude la mamma di Noemi: «Stiamo facendo».