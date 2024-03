Nipote salva il nonno da un malore al cuore, il 14enne aveva imparato le tecniche di primo soccorso al Campo giovani alpini. «Un eroe»

di Redazione web

Nipote salva il nonno da un malore grazie agli insegnamenti ricevuti al Campo giovani alpini di Carvico. L'anziano aveva perso i sensi, colpito da un malore, e il nipote Matteo Reale, 14 anni, mantenendo lucidità e freddezza, ha messo in pratica gli insegnamenti ricevuti al corso di primo soccorso a cui aveva partecipato. Così Matteo ha chiamato il 112 e gestito la situazione fino all’arrivo dei soccorsi.

È accaduto nell’abitazione di Pierluigi Carissimi, 69 anni, che ha avuto un malore per un problema al cuore, ma grazie al nipote Matteo ora è a casa tranquillo e in buona salute. Lo stesso personale del soccorso ha elogiato Matteo, che ha saputo mettere in pratica quanto occorre mantenendo sangue freddo, lucidità e prontezza di spirito.



Di Matteo in Matteo

A quattordici anni appena compiuti, anziché raggiungere gli amici per una partita di pallone, ha rianimato per almeno un quarto d’ora, seguendo al telefono le istruzioni dell’operatore di Verona Emergenza, un sessantacinquenne che era crollato a terra per un improvviso malore mentre si trovava nell’orto alla Pieve.



Il piccolo grande eroe si chiama Matteo Ridolfi e fa la terza C alla scuola media di Colognola ai Colli, in provincia Verona. Era in bicicletta quando è stato richiamato dalle grida della donna. Allora si è avvicinato, è sceso dalla bici, ha preso il telefono alla signora comprensibilmente agitata e spaventata, e ha chiamato i soccorsi.







