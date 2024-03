Neve gialla sulla cima della Marmolada: «È la sabbia del Sahara»

Le telecamere di Flavio Tolin, meteorologo dell'associazione MeteoTriveneto, hanno immortalato le cime della Marmolada "colorate" da neve gialla, precisamente a 3.343 metri di quota. Il fenomeno è dovuto alle correnti di Scirocco che nel weekend di Pasqua sono arrivate in Italia e trasportano ingenti quantità di sabbia dal Sahara e dal nord dell’Africa.

Le parole del meteorologo

Il meteorologo Mattia Gussoni, in effetti, aveva annunciato l'arrivo di sabbia sahariana sui nostri cieli: «È in arrivo un imponente carico di pulviscolo proveniente dal deserto del Sahara sull'Italia e sull'Europa che provoca cieli giallognoli e rossastri. Pulviscolo che, in caso di pioggia, si potrà depositare su macchine e panni stesi, creando uno strato marroncino».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 20:50

