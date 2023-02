Neonato dimesso dall'ospedale, muore il giorno dopo. L'autopsia: «Fatale un'aritmia ventricolare»

Il caso del neonato di cinque mesi, dimesso dall'ospedale e morto pochi giorni dopo a Salerno, ha lasciato senza parole la comunità: per il piccolo, morto nei giorni scorsi ma sul cui corpicino serviva l'autopsia per stabilire le cause del decesso, è stata fatale un'aritmia ventricolare.

Neonato morto a Salerno, l'autopsia

Questo l'esito dell'esame eseguito ieri pomeriggio all'ospedale di Battipaglia, scrive il quotidiano Il Mattino. Il bambino aveva lo stomaco completamente vuoto, forse a causa di una forte diarrea: la mamma, prima di lasciare l'ospedale dove era stato ricoverato per nove giorni, aveva più volte detto ai sanitari del reparto di pediatria che il suo bambino non stava bene. Dopo nove giorni all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, il neonato era stato dimesso ed era morto il giorno dopo. Una tragedia che ha sconvolto i genitori.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 08:51

