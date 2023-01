Neonato non riesce a respirare forse per una bronchite: dimesso la mattina dall'ospedale muore la sera

di Carmela Santi

Il tragico decesso è avvenuto nella giornata di ieri. Un neonato di 5 mesi originario di Perdifumo, in provincia di Salerno, ha perso la vita. Ora la vicenda è al vaglio delle autorità. I familiari, infatti, vogliono vederci chiaro e capire se vi sono state responsabilità nei soccorsi. La salma resta sotto sequestro presso l’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia.

Problemi respiratori, forse per una bronchite

Stando alle prime ricostruzioni nei giorni scorsi il piccolo aveva iniziato ad accusare problemi respiratori, forse conseguenza di una bronchite. I genitori avevano quindi fatto ricorso alle cure dei sanitari.

Il ricovero in ospedale

Trasferito all’ospedale Ruggi di Salerno era poi stato dimesso dopo un breve ricovero e i controlli di rito. Il quadro clinico, però, è peggiorato. Il piccolo ieri pomeriggio ha avvertito una nuova crisi respiratoria e così i familiari hanno deciso di riportarlo in ospedale.

La corsa in ambulanza

Nuova corsa, questa volta a Battipaglia, prima in auto poi in ambulanza. Proprio mentre era in ambulanza, però, si è consumata la tragedia.

I sanitari del nosocomio non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

