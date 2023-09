Mafia, colpo alla 'ndrangheta: 52 arresti in tutta Italia. Scatta l'operazione “Karpanthos” coordinata da Gratteri

di Redazione web

È in corso su tutto il territorio nazionale un'operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, diretta da Nicola Gratteri, per l'esecuzione di 52 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso ed associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, caratterizzate dalla disponibilità di armi. Contestati anche i reati di estorsione, rapina, ricettazione, riciclaggio ed intestazione fittizia di beni, aggravati dalle modalità mafiose.

L'operazione

Dalle prime ore di questa mattina, infatti, le forze dell'ordine sono impegnati nell'operazione antimafia 'Karpanthos' con l'impiego di oltre 400 militari che stanno eseguendo su tutto il territorio nazionale un'ordinanza cautelare nei confronti di 52 soggetti (38 in carcere, 6 ai domiciliari e 8 con obbligo di presentazione alla P.G.), sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati nei loro confronti, di associazione di tipo 'ndranghetistico, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti caratterizzate dalla disponibilità di armi, nonché di estorsione, rapina a mano armata, ricettazione, riciclaggio e intestazione fittizia di beni, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose.

