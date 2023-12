Natale e i compiti, «non assegnateli per le vacanze»: la circolare della preside per i prof

di Mario Landi

Le scuole stanno per chiudere per le vacanze di Natale e la questione dei compiti da fare a casa diventa argomento di discussione tra studenti, prof e famiglie. Una scuola di Torino ha chiuso in anticipo la questione con una circolare della preside ai professori nella quale si chiede di non assegnare i compiti per le vacanze invernali che terminano con l'Epifania.

«Meglio compiti personalizzati»

L'iniziativa - già presa negli anni precedenti e riportata dal tgcom24 - è del convitto Umberto I di Torino. «Gli studenti – si legge nella circolare della diregente scolastica Maria Teresa Furci – hanno bisogno del tempo del riposo e non di trascinarsi il pensiero e l'ansia dei compiti, soprattutto durante le vacanze invernali quando bisogna recuperare per affrontare il nuovo anno con maggiore carica ed energia».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA