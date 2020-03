di Alessia Strinati

per potersi. È successo a metà della scorsa settimana all’ospedale Parini diUn uomo si doveva sottoporre a un'operazione considerata "ordinaria" al naso, ma il paziente non ha detto ai medici di avere sintomi sospetti.Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato l'anestesista che ha notato la temperatura corporea alta del paziente e ha deciso di farlo sottoporre a un tampone. L'uomo è risultato positivo, così dopo le dimissioni è stato messo in quarantena, ma per lui sono scattati anche dei provvedimenti legali. Sul caso è stata aperta un'inchiesta, le possibili ipotesi di reato vanno, in astratto, dalle lesioni personali colpose fino all’epidemia colposa che prevede una pena fino a 12 anni di carcere.Il paziente, infatti, aveva lavorato nelle precedenti settimane in una località turistica della bassa Valle d’Aosta, venendo a contatto con molti turisti lombardi. Da giorni aveva una lieve tosse e un bruciore agli occhi, ma non aveva riferito il malessere ai medici che operandolo si sono esposti al rischio del contagio. L'uomo temeva di vedersi posticipare l'operazione, programmata da tempo e non urgente. Intanto in Valle D'Aosta cresce il numero dei contagi, soprattutto tra il personale sanitario.