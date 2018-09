Choc al Vomero: anziano trovato morto in casa, grave la moglie

Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragedia per una coppia di anziani al. L' uomo, ultrasessantenne, è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione in via Francesco Azzi daiche, a pochi metri da lui, hanno rinvenuto la, riversa sul pavimento.L'allarme è partito daidi casa che hanno allertato le forze dell'ordine e una volta giunti sul posto, i carabinieri, sono stati coadiuvati dai vigili del fuoco che hanno forzato le finestre dell'abitazione consentendo ai militari di accedervi velocemente. L'intervento è avvenuto alle 12 e la salma dell'anziano, ritrovato nel salone, è stata posta sotto sequestro mentre la moglie di 59 anni, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Cardarelli.Secondo le prime ricostruzioni deisi potrebbe trattare di un doppio malore intervenuto per ciascuno degli anziani e fatale per il marito della donna. Dunque, l'anziano verosimilmente potrebbe essere morto per un malore naturale e, successivamente, la moglie potrebbe essersi sentita male per lo choc.Per la donna sono in corso gli esami diagnostici che permetteranno la valutazione della sua condizione clinica, apparsa critica mentre la salma del marito è a disposizione dell'autorità giudiziaria ed eventualmente l'esame autoptico.