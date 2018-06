Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 09:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ancora un minore, ancora un ragazzino protagonista di un orrendo fatto di cronaca. Ancora un adolescente che piange davanti al giudice, che ripensa con nostalgia alla scuola, abbandonata solo pochi mesi fa e che si ritrova oggi in un carcere. Nisida, lo scoglio, la destinazione di F.E., oggi accusato di omicidio, quello del 38enne Angelo Ranieri, consumato meno di una settimana fa al rione Traiano.Non c’entra la camorra, non c’entrano i regolamenti di conti tra clan vecchi e nuovi che infestano il rione Traiano, qui c’entra invece l’ultimo episodio di una emergenza che ha un carattere sociale prima ancora che criminale: quella dei minori, degli under 18 che maneggiano armi e che sono alle prese con delitti da brividi. Pochi giorni fa F.E. si è consegnato alla polizia, ha confessato: «Sono stato io - ha spiegato al pm Fratello - ma non volevo ammazzarlo. Era un amico, non gli avrei mai voluto fare del male». Stessa versione ripetuta due giorni fa dinanzi al gip Ferrara, magistrato del Tribunale dei minori di Napoli. Assistito dal penalista napoletano Gaetano Inserra, il ragazzino ha pianto. E ha spiegato: «Non sono un delinquente, non sono un camorrista. Faceva caldo quella sera, eravamo in strada, non sapevamo che fare. È sbucata la pistola».