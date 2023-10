Napoli, marocchino accoltellato al petto da un giovane italiano: forse una lite per uno sguardo di troppo

di Redazione web

Un altro grave episodio di violenza nel cuore di Napoli. È ricoverato all'ospedale Pellegrini di Napoli un 21enne di origini marocchine accoltellato all'addome nella movida napoletana.

Questa notte i carabinieri della pattuglia mobile Napoli Centro sono intervenuti in via Armando Diaz. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane, regolare sul territorio nazionale, sarebbe stato accoltellato più volte al petto, forse da un italiano. Il tutto per futili motivi: secondo quanto si apprende, alla base dell'aggressione potrebbe esserci stato uno sguardo di troppo tra i due.

Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 15:44

