Un 29enne di Marcaria (Mantova) è morto oggi in un incidente stradale mentre tornava dal lavoro, al termine del turno mattutino. La vittima viaggiava su una moto che, in fase di sorpasso, ha urtato un'auto che la precedeva e che stava svoltando a sinistra per imboccare una strada laterale. Il giovane è morto sul colpo.

