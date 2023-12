Riccardo Valentini, giocatore di football americano morto a 28 anni: era papà da 6 mesi. La famiglia: «Non abbiamo più lacrime»

di Redazione Web

Pur profondamente addolorato, Benvenuto Pagnoni desidera condividere la storia di suo nipote, Riccardo Valentini, scomparso tre giorni fa a soli 28 anni a causa di un improvviso arresto cardiaco, a Pesaro. «Siamo distrutti, non abbiamo più lacrime», ma Riccardo non può lasciare questo mondo senza essere ricordato un'ultima volta.

La situazione non può che essere tremendamente difficile per i genitori, Maurizio e Grazia, che avevano un solo figlio. Riccardo era un giovane in perfetta salute, un atleta di football americano, uno degli sport più impegnativi, ricorda il Resto del Carlino, ed era diventato papà sei mesi fa di Nico, il cui arrivo ha coronato la solida unione con la compagna Valentina, con cui stava insieme dal 2016. Nel periodo più felice della sua vita, se n'è andato velocemente, lasciando di stucco tutti quelli che lo amavano.

Cosa è successo

Come raccontato dallo zio, verso le 17 Riccardo ha avvertito un forte dolore al petto e ha chiamato il padre per informarlo che non si sentiva bene. Dopo averlo raggiunto ha chiamato il 118, che è intervenuto prontamente. Nonostante i parametri non fossero preoccupanti, il medico sull'ambulanza ha consigliato a Ricky di recarsi al pronto soccorso. Poi la tragedia: una volta in ospedale, è andato in arresto cardiaco e non c'è stato nulla da fare, nonostante gli sforzi dei sanitari per rianimarlo.

Il legame tra le famiglie Pagnoni e Valentini è forte: «Non solo siamo cognati, perché mia moglie è la sorella del padre di Riccardo.

Il primo negozio di panetteria è stato aperto nel 1976 a Pantano, con forno annesso. Oggi, il Panificio è gestito dai due figli di Benvenuto. «Ma per me, Riccardo era come un terzo figlio», afferma Pagnoni con la voce rotta dall'emozione. La tragedia ha lasciato attoniti familiari ed amici.

Una folla ancora incredula si è riunita nella chiesa di Villa San Martino per il rosario, mentre oggi alle 14.15, nella stessa parrocchia, si è tenuto il funerale.

