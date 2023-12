Ilaria Conti Gallenti morta a New York «per infarto»: dalle liti col marito ai post social, quello che non torna. La mamma: voglio chiarezza

Ilaria Conti Gallenti, 28enne italiana trovata morta a New York lo scorso 15 dicembre: ma è giallo. La famiglia chiede chiarezza. La donna viveva in appartamento del Queens insieme al marito, un 30enne americano. La mamma e la migliore amica Margherita sono rientrate in Italia con l'idea di scoprire la verità su quanto successo a Ilaria.

Ilaria Conti Gallenti morta, la vicenda

«Il caso è stato bollato come morte naturale. Ma questo è difficile da credere. E servono altri accertamenti, che stiamo facendo eseguire in maniera privata, per chiarire cosa è accaduto davvero», ha detto Margherita come scrive Il Resto del Carlino.

Ilaria morta a New York a 28 anni sotto gli occhi del marito. Il dolore della famiglia: «Ci hanno detto che è stato un infarto»