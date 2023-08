Multe a raffica alle auto, la brutta sorpresa al ritorno dalla spiaggia. Esplode la protesta: «Ma i parcheggi non ci sono»

di Redazione web

Ultima domenica di luglio, tutto il litorale di Fano è gremito di persone che hanno trascorso una giornata festiva in spiaggia; tra i fanesi anche molti i turisti provenienti dall’entroterra, tutti però accomunati da un unico problema: dove parcheggiare? Un problema che si è fatto particolarmente sentire a sud del fiume Metauro, dove a Torrette il privato ha deciso di non aprire l’area pur abilitata alla sosta dall’amministrazione comunale e la manifestazione dello Street Food ha occupato tutto il parcheggio della piazza centrale.

In mancanza di aree di sosta i bagnanti hanno parcheggiato dove hanno trovato uno spazio libero, ma sono stati severamente puniti dalla polizia locale. Le multe sono fioccate in modo particolare su via Ammiraglio Cappellini, dove non poche auto sono state rinvenute dai proprietari con l’avviso dell’infrazione sotto il tergicristallo. Ciò ha sollevato le proteste della Confartigianato Imprese Demaniali Fano.

«Con tutti i problemi che il settore turistico ha avuto quest’anno, evidenzia l’associazione di categoria, (chiusura della Contessa, alluvione e maltempo nei mesi di maggio e giugno), tanto che i dati sugli arrivi e le presenze non sono certamente incoraggianti, cosa fa l’Amministrazione comunale per cercare di limitare i danni e porre rimedio ad una situazione già difficile e preoccupante? Decide di multare, a fine luglio, tutte le auto parcheggiate in via Ammiraglio Cappellini. Gli operatori balneari riferiscono di contravvenzioni a raffica, come dire ai turisti ospiti della nostra riviera: “Non venite a Fano, andate altrove, magari a Pesaro o a Senigallia...”.

«E’ inutile che il pur bravo e volitivo assessore Etienn Lucarelli faccia di tutto con progetti, iniziative per incrementare gli arrivi - sottolinea l’associazione - e le presenze quando poi, giusto per fare un po’ di cassa, si massacrano i turisti in questo modo.

