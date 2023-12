Multata perché passata con il rosso mentre fa jogging, lo sfogo della runner (e avvocata): «Traffico in tilt, ma la multa al pedone»

di Redazione web

Passa con il semaforo rosso mentre fa jogging a Lecce e la polizia municipale le fa la multa. È questa la storia dell'avvocato leccese Caterina Rizzelli, che prontamente sui social ha postato la foto del verbale e un lungo sfogo.

Multa al pedone

L'avvocato racconta di aver fatto una corsa, come tutte le mattine, e di aver attraversato con semaforo rosso insieme ad altre persone, tutti uomini. «Multa. Solo a me, naturalmente. 29,40 euro per rimpinguare le casse vuote», scrive Rizzelli sui social. «Il fatto che mi abbiano multata a piedi dopo che ieri ho presentato il terzo esposto alla Procura della Repubblica per la viabilità di Lecce, è solo un caso? E comunque il dato di fatto è che nel bel mezzo di un traffico sempre in tilt (perché la viabilità a Lecce è cosa da denuncia quotidiana - che vi invito a fare) decidano di multare un pedone».

La replica della Polizia municipale

Dalla Polizia Municipale fanno sapere che gli agenti hanno fatto solo ed esclusivamente il proprio dovere, visto che la donna, intenta a praticare sport, seppur da pedone, ha commesso un'infrazione del codice della strada.

