Scalciato da una mucca mentre lavora in stalla: Nicola morto dopo il ricovero in ospedale

Allevatore scalciato da una mucca, muore dopo 6 giorni di agonia. Nicola Caron aveva 49 anni: è successo a Brugine nel Padovano. E' stato fatto l’impossibile per salvarlo, ma alla fine i medici che l’hanno preso in cura non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sabato scorso era rimasto vittima di un infortunio sul lavoro nell’azienda del padre. Dopo sei giorni di agonia il cuore di Nicola Caron, 49 anni, ha smesso di battere. È morto in ospedale a Padova senza mai riprendere conoscenza. Il quarantanovenne lascia la moglie Emanuela e due figli di sette e dieci anni. Mentre lavorava nella stalla, una mucca lo aveva scalciato violentemente. Era stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Gennaio 2021, 15:29