Colto da un malore in acqua, annega nel tratto di spiaggia nella zona del Resort Riva di Ugento a Torre San Giovanni. Per Ferdinando Nicolini, 76enne turista originario di Como non c'e' stato scampo. Vano ogni tentativo di rianimarlo. Nei giorni scorsi altri due turisti erano morti a Torre Lapillo e marina di Mancaversa