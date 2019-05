Malore fatale sul divano a casa dell'amico: muore a 47 anni davanti alla televisione

Stava guardando la televisione a casa di un amico, quando un malore improvviso l'ha stroncato a 47 anni.

E' successo martedì sera in una casa di Santa Maria dell'Arzilla, nell'immediato entroterra di Pesaro. L'uomo ha accusato un malore e si è accasciato sul divano: immediati i soccorsi con gli operatori sanitari che hanno provato rinaimarlo, prima in loco e poi all'ospedale San Salvatore di Pesaro, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sarà l'autopsia a districare ogni dubbio e stabilire le cause della tragica fatalità. Giovedì 23 Maggio 2019, 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA