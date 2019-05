Un giovane di 36 anni, originario di Empoli, ha sorpreso una donna, intorno alle 6 del mattino, mentre faceva jogging , affiancandola e colpendola con una violenta spallata, facendola cadere in un fosso di scolo che costeggia la pista ciclabile. A quel punto le si è gettato addosso per immobilizzarla, cercando di toglierle i pantaloni e mettendole le mani sulla bocca per impedirle di urlare, riuscendo ad abusarne. La violenza sessuale è avvenuta il 27 aprile lungo la pista ciclabile che collega Limite sull'Arno a Capraia Fiorentina, in provincia di Firenze . Al termine delle indagini condotte dal commissariato di Empoli, l'uomo è stato identificato e rintracciato e oggi è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura., forse anche a causa della resistenza della donna, scappando in auto. A seguito dell'aggressione, la donna ha riportato contusioni multiple giudicate guaribili in una decina di giorni dai sanitari dell'ospedale San Giuseppe.e poi si è fatta accompagnare dal padre in ospedale. Poi è scattata la denuncia con le indagini. L'attività investigativa, compiuta sulla base di pochi dettagli riferiti in commissariato dalla vittima, si è sviluppata nei giorni successivi analizzando le immagini di video sorveglianza di una vasta zona. Gli inquirenti sono così risaliti al 36enne, che, tra l'altro, annovera a proprio carico altri precedenti di polizia per fatti analoghi, reati di violenza sessuale, commessi in Italia ed anche all'estero. L'uomo è stato condotto nel carcere fiorentino di Sollicciano.