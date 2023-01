Antonio scappa dal falò della Befana, lo trovano morto in azienda

Una cittadina sconvolta, quella di Eraclea (Venezia) che ha appreso la notizia della tragedia che si è consumata giovedì sera e che ha toccato da vicino una famiglia molto nota e stimata, che da decenni gestisce una florida attività nel settore delle carni. Antonio Manzini si è tolto la vita. Aveva 62 anni, ha compiuto il gesto estremo all'interno della sua azienda. Sarebbe stato uno dei figli, Davide, a scoprire il corpo senza vita del genitore.

Il fatto è accaduto durante il tradizionale falò della Befana nel veneziano

Il fatto è accaduto verso le 19 di giovedì, quando in tanti stavano vivendo il ritorno del tradizionale rito del panevin, ovvero l’accensione del falò dell’Epifania. Così avevano pensato di fare anche i Manzini, nei campi vicino alla sede operativa di via Toscanini. A un certo punto Antonio si sarebbe allontanato: non vedendolo più rientrare, il figlio lo ha cercato, trovandolo poco dopo all’interno dell’azienda privo di sensi. Per lui non c’era più nulla da fare: si è tolto la vita utilizzando uno strumento di lavoro. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

