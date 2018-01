Accendono un braciere per scaldarsi in casa: morti due giovani a Verona, intossicate le ragazze

Monossido killer. Due persone sono morte e altre due sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in un'abitazione a Ferrara di Monte Baldo, in provincia di Verona. Le vittime sono due ragazzi italiani di età compresa tra i 20-25 anni; a rimanere intossicate, ma non in gravi condizioni, due ragazze che si trovavano con loro nella casa. Si tratta di una abitazione singola in via Cà di Sotto usata per le vacanze.



A causare le esalazioni, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, il cattivo funzionamento di un braciere che i quattro avevano usato per riscaldarsi. Un'ambulanza medicalizzata dell'elisoccorso ha trasportato le due giovani in ospedale per le prime cure. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, i carabinieri di Caprino Veronese.

Martedì 2 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:45