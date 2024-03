Studentessa di 15 anni si accascia e muore in classe: il malore durante le lezioni. Inutili i tentativi di rianimazione

Questa mattina , 22 marzo, i carabinieri della stazione di Giugliano sono intervenuti presso l'istituto superiore Guglielmo Marconi, in via Spazzilli, per una studentessa morta verosimilmente per un malore.

Durante le lezioni la ragazza classe 2009 avrebbe accusato un malore, morendo poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione di un equipaggio del 118. Il corpo è stato portato presso medicina legale dell’ospedale San Giuliano, su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 13:43

