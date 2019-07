Una farmacista di 70 anni è stata trovata morta da alcuni bagnanti nel tratto di mare di fronte al castello di Manfredonia in Puglia.



La donna aveva raggiunto la spiaggia per un bagno e, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, potrebbe aver avuto un malore proprio mentre si immergeva.



Sul posto sono giunti gli operatori del 118 e della Guardia Costiera, ma per la farmacista 70enne non c'era più nulla da fare. Domenica 7 Luglio 2019, 09:39

