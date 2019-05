Giovane scrittrice morta a Barcellona: Roberta D'Orazio aveva 33 anni. «Forse un malore»

Ultimo aggiornamento: 14:04

È avvolta da un giallo la morte di, scrittrice e critica musicale di Silvi, nel pescarese, ma che viveva ormai da tempo a Barcellona con la figlia Luna. Roberta aveva 33 anni: della sua scomparsa ha dato notizia il vice-sindaco di Pescara, Giovanni Di Iacovo. La scrittrice è deceduta per cause ancora ignote, stroncata da un malore improvviso.Grande tristezza e cordoglio sui social da tanti cittadini di Pescara: in molti hanno lasciato un commento sulla improvvisa scomparsa. Roberta tornava infatti spesso nella sua città di origine nonostante la sua vita fosse ormai lontana da Pescara e dall’Italia.«Era una delle persone a cui ho voluto più bene in vita mia, eravamo a pranzo insieme una settimana fa e il cielo pareva sereno - le parole di Di Iacovo - So che molti di voi le sono affezionati perché è stata davvero tanto per tanti di noi. Mi stringo nel dolore alla madre Riccarda, alla sorella Marina e alla figlia Luna».