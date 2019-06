In fin di vita dopo ​lo schianto: Mattia si sveglia dal coma

MONTEMARCIANO - E’ uscito dal coma Mattia Macchia, il 27enne di Marina, rimasto gravemente ferito venerdì scorso in un terribile frontale a Loreto. Le sue condizioni sembravano davvero disperate, ma ieri mattina quando all’improvviso ha aperto gli occhi. Il peggio è quindi passato. A darne notizia è stato il responsabile dell’Ufficio stampa del Marina Calcio dove Mattia ha giocato per diversi anni. «Oggi dopo quattro lunghissimi giorni finalmente possiamo liberare quella stretta provocata dalla paura – le parole di Aldo Nicolini -, sapendo che un nostro ex giocatore era in grave difficoltà dopo il pauroso incidente in autostrada. Oggi Mattia si è svegliato e finalmente tiriamo un grosso sospiro di sollievo per questa importante notizia. Tutto il Marina Calcio indistintamente si unisce con un abbraccio alla famiglia Macchia, formulando a Mattia il più caloroso in bocca al lupo. Forza Mattia ce la farai». Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA