Abusi sessuali su pazienti minorenni, arrestato psicologo: «Molestie andate avanti per dieci anni»

di Tommaso Cometti

Uno psicologo di 40 anni, a Montecatini, avrebbe abusato per una decina d'anni dei suoi pazienti, dopo essersi guadagnato la loro fiducia. Secondo la Procura di Pistoia, l'uomo sarebbe entrato in contatto con le vittime designate durante incontri scolastici, per poi invitarli a seguire una terapia nel suo studio privato. Lì, successivamente, sarebbero avvenute le violenze sessuali. Il 40enne è stato arrestato e portato in carcere a Prato sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Patrizia Martucci e richiesta dal pm Giuseppe Grieco.

Le molestie

Secondo le indagini, gli abusi sarebbero avvenuto nell’arco di una decina di anni, dal 2013 al 2022. Una decina i pazienti sarebbero finiti nel mirino del professionista, di cui 7 minorenni (e tra queste quattro erano sotto i 16 anni).

A far partire le indagini è stata una denuncia avvenuta lo scorso gennaio, da parte di una ragazza di 14 anni che ha raccontato di aver conosciuto lo psicologo durante incontri di presentazione organizzati da un istituto scolastico che lei frequentava. La ragazza ha raccontato agli inquirenti che lo psicologo, dopo quel primo incontro, l’aveva poi invitata a seguire una terapia nel suo studio privato, per insegnarle tecniche «nuove» che prevedevano un contatto fisico. Durante questi incontri, ha spiegato la ragazza, lo psicologo si sdraiava accanto a lei, in una stanza attigua allo studio dove erano stati messi dei materassini, e dove sarebbero avvenuti i palpeggiamenti.

Le indagini

I poliziotti del commissariato di Montecatini Terme, dopo la segnalazione, hanno iniziato ad ascoltare altri pazienti, ricevendo le prime conferme. Partendo da queste testimonianze, la Procura di Pistoia ha eseguito una perquisizione nei confronti dello psicologo. Sono stati acquisiti telefoni cellulari e computer sia dello studio che dell’abitazione privata. Sono così emersi diversi contatti con altre pazienti, attraverso chat sui social dove l’uomo si era iscritto con profili anonimi cercando solo giovani donne.

La Procura, nel corso delle indagini, ha anche disposto una consulenza tecnica sul «metodo» utilizzato dallo psicologo.

Al termine dell'inchiesta la Procura ha chiesto la misura cautelare, che è stata firmata dal gip lunedì: l’accusa è di abuso sessuale aggravato, in quanto esercitato nei confronti di minori. Il dottore deve rimanere in carcere perché, come ha spiegato il giudice, esiste il rischio di reiterazione del reato. L'indagato, assistito dagli avvocati Mauro Cini e Davide Pucci, sarà sottoposto al consueto interrogatorio di garanzia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 10:25

