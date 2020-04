Meteo, nel weekend torna il caldo: «Tra oggi e domani temperature sopra la media»

Meteo, le previsioni del weekend vedranno un ritorno del bel tempo e temperature in risalita: torneranno dunque sopra la media le, con condizioni meteo favorevoli e un incremento del caldo, tranne qualche isolata pioggia e temporale al Centro-Sud e in Sardegna. Lo affermano le previsioni dei meteorologi di Meteo Expert - Meteo.it. Ma: per le note restrizioni, dovremo restare a casa anche questo fine settimana.Il tempo tra oggi e domani, quindi, sarà bello, fatta eccezione per qualche annuvolamento che potrà interessare soprattutto le Isole maggiori e l'area tirrenica. Le temperature risaliranno velocemente grazie anche a un leggero rinforzo dei venti di scirocco. «Il fronte freddo, responsabile di un brusco calo delle temperature su molte regioni - spiegano - si è già allontanato. Da oggi assisteremo ad un nuovo rinforzo dell'alta pressione con la colonnina di mercurio che si riporterà al di sopra della norma».Nel fine settimana, affermano i meteorologi di Meteo Expert, una debole perturbazione «riuscirà a scalfire l'alta pressione raggiungendo le nostre regioni, dove si assisterà a un aumento della nuvolosità accompagnata anche da qualche pioggia specialmente fra il Centro e la Sardegna. Questo sistema nuvoloso, sottolineano, verrà accompagnato da una massa d'aria ancora più mite che favorirà un ulteriore aumento delle temperature: in molte zone si raggiungeranno valori tipici di fine maggio o inizio giugno. Stando allo scenario attualmente più probabile, durante la prossima settimana - concludono - si dovrebbe andare incontro a una situazione caratterizzata da tempo più variabile, a tratti instabile, e da un nuovo generale calo termico».