Allerta Meteo della Protezione civile: torna la tempesta con venti fino a 100 chilometri orari

Lesono state colpite nei giorni scorsi da una violenta tempesta dicon le folate che hanno provocato gravi danni ad alberi e fabbricati ed anche un paio di feriti, per fortuna non in maniera grave. Ma ora laavverte che l'emergenza tornerà presto, per la precisione lunedì.L'allerta è valido per 24 a partire dalla mezzanotte tra domenica 9 febbraio e lunedì 10 e preveder, per tutte le zone costiere delle Marche, la possibilità di venti con il grado di "". Con folate, cioè, con una velocità compresa tra 88 e 102 chilometri all'ora.