Meteo: sole nel weekend delle Palme, ma a Pasqua torna il maltempo

Un weekend delle Palme sostanzialmente soleggiato in tutta Italia, ma il meteo è destinato a peggiorare nella Settimana Santa, fino al weekend di Pasqua.

Nel week-end delle Palme prevarrà, su tutta l'Italia, il bel tempo. Venerdì 26 marzo il clima sarà gradevole, con temperature in costante rialzo. Nubi in aumento sui versanti tirrenici, più soleggiato al Sud. Sabato 27 marzo le nubi si concentreranno al Nord e sulle regioni tirreniche, con precipitazioni deboli, mentre nel resto del paese il tempo sarà soleggiato. Domenica 28 marzo sole su tutta l'Italia, ad eccezione di qualche annuvolamento e deboli piogge in Friuli-Venezia Giulia.

Il tempo dovrebbe (il condizionale è d'obbligo, dal momento che si tratta solo di una tendenza di previsione su un periodo superiore ai sette giorni) peggiorare nel week-end di Pasqua, con l'arrivo di forti perturbazioni provenienti dall'Atlantico che colpiranno soprattutto le regioni centro-settentrionali.

