Meteo, il gelo in Italia ha le ore contate: da mercoledì anticipo di primavera

Il gelo in Italia sembra avere le ore contate. La giornata di domani, 16 febbraio 2021, vedrà ancora temperature basse, ma già da mercoledì 17 e nei giorni seguenti il freddo tenderà a diminuire: ecco le previsioni per i prossimi giorni di 3BMeteo.

Previsioni meteo di martedì 16 febbraio 2021



Nord Italia: molte nubi tra bassa Valpadana e Liguria con qualche piovasco sulla riviera di Levante. Tendenza a schiarite anche ampie sulle Alpi. Temperature in lieve ascesa, massime tra 9 e 13.

Centro Italia: nuvoloso con qualche locale e debole piovasco in Toscana. Parziali schiarite su Abruzzo, basso Lazio e Sardegna. Temperature stazionarie, massime tra 9 e 14.

Sud Italia: annuvolamenti irregolari sui versanti tirrenici con qualche locale piovasco in Calabria; più soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 9 e 14.

Previsioni meteo di mercoledì 17 febbraio 2021



Nord Italia: molte nubi con piogge fin dal mattino sulla Liguria; peggiora dal pomeriggio anche su VDA, Piemonte e Lombardia. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 8 e 11.

Centro Italia: molte nubi sulle regioni tirreniche con qualche pioggia sull'alta Toscana. Più soleggiato su Abruzzo e Sardegna. Temperature in rialzo, massime tra 10 e 15.

Sud Italia: nuvolosità variabile con qualche addensamento in più tra Campania e Calabria; schiarite su Sicilia e versanti ionici. Temperature in rialzo, massime comprese tra 11 e 15.



Previsioni meteo di giovedì 18 febbraio 2021



Nord Italia: tra notte e mattino molte nubi e deboli piogge sparse sul Triveneto, schiarite sulle regioni di Nord-Ovest. Temperature in lieve rialzo, massime comprese tra 9 e 14.

Centro Italia: nubi e piogge sparse in trasferimento dalla Toscana verso Marche e Abruzzo entro sera; schiarite altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 12 e 16.

Sud Italia: nuvolosità medio-alta di passaggio e qualche addensamento nuvoloso sui versanti ionici ma senza fenomeni associati. Temperature in lieve rialzo, massime comprese tra 13 e 17.

Previsioni meteo di venerdì 19 febbraio 2021



Nord Italia: Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, Sereno sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est: Nuvoloso con locali aperture sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Coperto con pioggia debole in Romagna e sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti.

Centro Italia: Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale laziale, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud Italia: Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite su interne sarde, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.



