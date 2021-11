Meteo, il maltempo dà una breve tregua: ma da giovedì di nuovo piogge e freddo. Ecco dove

Meteo, il maltempo concede una breve tregua all'Italia. Nelle giornate di oggi e domani le precipitazioni saranno deboli e a carattere sparso, prima di nuove perturbazioni da venerdì in poi. Dal prossimo fine settimana, in tutta la Penisola, si assisterà anche ad un deciso calo delle temperature.

L'aumento della pressione, nelle prossime ore, richiamerà venti più freddi al Nord e farà finire anche le ultime precipitazioni al Centro-Sud. Nella giornata di oggi tempo asciutto e in gran parte soleggiato su tutta Italia, ma il calo delle temperature inizierà a farsi sentire subito al Nord. In serata previste piogge sulla Sardegna, le zone tirreniche e la Liguria.

Piogge che poi si estenderanno da giovedì con rovesci su Toscana, Lazio, Campania, Sicilia e Calabria. L'aria più fredda farà calare le temperature con possibili nevicate sulle Alpi oltre i 1000-1300 metri e sugli Appennini oltre i 1600 metri.

Nella giornate di venerdì, e per tutto il weekend, si consoliderà il calo delle temperature in tutta Italia, con venti burrascosi e una nuova ondata di maltempo. La neve è destinata a scendere ulteriormente di quota.

Le previsioni meteo di martedì 23 novembre 2021



Nord Italia

Cieli prevalentemente nuvolosi con delle deboli piogge residue al mattino al Nord-Ovest. Maggiori schiarite su Triveneto e Liguria. Temperature stazionarie, massime tra 10 e 14.

Centro Italia

Instabile con piogge sparse, specie fra Lazio, Marche, Abruzzo e nord Sardegna; più schiarite in Toscana. Temperature stazionarie, massime tra 11 e 15.

Sud Italia

Generale variabilità con piovaschi sparsi tra Molise, Campania e Puglia. Schiarite ed improvvisi piovaschi altrove. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 20.

Previsioni meteo di mercoledì 24 novembre 2021



Nord Italia

Avvio di giornata nuvoloso al Nordovest, più soleggiato sul Triveneto; Nuovo aumento delle nubi in serata a partire da Nordovest. Temperature in calo, massime tra 9 e 13.

Centro Italia

Cieli nuvolosi sulle adriatiche al mattino. Più schiarite sulle tirreniche dove peggiora in serata con delle piogge, specie sul Lazio. Temperature stazionarie, massime tra 12 e 17.

Sud Italia

Generale variabilità ma con poche piogge, più probabili su Calabria e Sicilia. Asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 15 e 20.

Previsioni meteo di giovedì 25 novembre 2021



Nord Italia

Piogge diffuse, in graduale esaurimento serale; neve fino a 300mt tra Liguria e Piemonte. Temperature in calo al Nordovest, stabili sul Triveneto, massime tra 6 e 11.

Centro Italia

Precipitazioni diffuse e locali temporali sul versante tirrenico, più intermittenti su Adriatiche e Sardegna. Temperature in diminuzione, massime tra 11 e 15.

Sud Italia

Tempo variabile in peggioramento serale, con piogge e rovesci sparsi, più intensi specialmente su Campania e Calabria tirrenica. Temperature in calo, massime tra 14 e 17.



Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 12:36

