Meteo, nuova ondata di maltempo: allerta rossa in Veneto e arancione in altre 4 regioni

In Veneto scatta l'allerta rossa per maltempo, mentre in Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna è arancione. Una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà le regioni settentrionali italiane, determinando dalla tarda serata di oggi precipitazioni intense sulla Liguria, in graduale estensione nella giornata di domani a gran parte delle regioni settentrionali e della Toscana. Tale perturbazione sarà accompagnata da un rilevante e generale rinforzo della ventilazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello della giornata di ieri. Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 21:36

