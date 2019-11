Meteo, l'Italia nella morsa del maltempo: vento forte e nubifragi in arrivo PREVISIONI

Meteo

Mercoledì 6 Novembre 2019, 13:04

che ilMeteo.it definisce "no-stop" e che continua a intrappolare molte delle nostre regioni dovesono ormai all'ordine del giorno. E i giorni che verranno non sembrano lanciare segnali di un ritorno ad una quiete atmosferica, anzi, le cose andranno ulteriormente complicandosi a causa di un contributo di aria più fredda di origine nord-atlantica che favorirà una recrudescenza delle già avverse condizioni meteo su molte regioni. Da venerdì, inoltre, un profondo vortice di bassa pressione eleverà il. Insomma, la situazione generale rimarrà fortemente compromessa, a tratti perturbata.Oggi - spiega ilMeteo.it - sarà già una giornata non certo tranquilla e caratterizzata da rovesci sparsi che colpiranno soprattutto il Sud, la fascia tirrenica centrale e parte del Nordest. Verso la serata le avverse condizioni meteorologiche si attenueranno al Nord, poi nel corso della prossima notte anche al Centro. Il tempo si manterrà invece assai capriccioso al Sud.La giornata di domani,, si aprirà all'insegna di una breve tregua al Centro-Nord, a parte qualche piovasco sui settori occidentali, specie sulla Liguria. Piogge diffuse colpiranno invece l'estremo Sud, con rovesci concentrati specialmente sull'area ionica e sulla Sicilia settentrionale. Col passare delle ore, tuttavia, la situazione tornerà a peggiorare al Nordovest, sull'alta Toscana e sulla Sardegna occidentale, a causa dell'approssimarsi di un freddo vortice ciclonico pronto a colpire con intenso maltempo la vigilia del fine settimana.Quella disarà infatti una giornataccia soprattutto per i comparti centro-settentrionali del Paese. Al mattino intensi rovesci e nubifragi potranno scatenarsi su Levante ligure e alta Toscana, per poi dirigersi col passare delle ore verso il Nordest e, più a sud, verso il versante tirrenico, soprattutto il Lazio, con rischio anche per la città di Roma tra il pomeriggio e la serata quando forti piogge raggiungeranno inoltre la Campania e le coste tirreniche calabresi.Il forte maltempo si andrà attenuando gradualmente solo nel corso della notte su sabato.In questo frangente saranno risparmiati gran parte dell'area adriatica e il resto del Sud.Da segnalare anche un deciso calo delle temperature. specialmente al Centro-Nord. Seppur in un contesto meno perturbato, anche il weekend non riuscirà a trovare una tranquillità atmosferica e su molte zone del Paese sarà ancora necessario un ombrello a portata di mano.