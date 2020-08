Meteo, estate al capolinea: in arrivo temporali e maltempo. LE PREVISIONI

Meteo, estate al capolinea e in arrivo il maltempo: le previsioni per il weekend e i primi giorni di settembre. L’alta pressione che in questi giorni ha riportato un tempo più soleggiato e caldo, anche se spesso afoso, sta per abbandonare per lungo tempo buona parte dell’Italia. Già da venerdì il tempo mostrerà un peggioramento che poi si accentuerà nel corso del weekend.







Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che dopo un venerdì fortemente temporalesco su Alpi, Prealpi e zone pianeggianti del Nordovest, sabato il maltempo continuerà a interessare diffusamente tutto l'arco alpino e prealpino con piogge abbondanti e rischio idrogeologico. Le precipitazioni però si porteranno anche sulla Liguria sul resto della Pianura Padana, ad eccezione dell'Emilia Romagna e dei settori orientali del Veneto e delle coste friulane. Sul resto d'Italia invece l'anticiclone verrà alimentato da venti meridionali che non faranno altro che far crescere ulteriormente le temperature. Oltre al sole prevalente il caldo sarà davvero tanto con punte di 35°C su molte località.

Domenica, il maltempo non accennerà a diminuire su tutte le Alpi e le Prealpi. Rovesci e temporali ancora a carattere sparso sulla Pianura Padana e questa volta anche sulla Toscana e localmente sull’Umbria. Si rinforzano i venti meridionali e lo Scirocco favorirà un ulteriore incremento termico al Centro-Sud con temperature massime fino a 38°C in Puglia e 36°C sulle Marche.



Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che assieme alle piogge le temperature caleranno bruscamente sulle regioni settentrionali con valori massimi fino a 20-24°C al Nordovest. Con l’inizio della prossima settimana le cose non andranno meglio. Una perturbazione già da lunedì sarà pronta a dispensare precipitazioni abbondanti dalla Sardegna verso tutto il Centro Italia e quindi il Nordest.



Di fatto dalla prossima settimana si entrerà ufficialmente nell’autunno meteorologico in tutti i sensi e l'estate calda e soleggiata sarà solamente un ricordo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Agosto 2020, 10:38

