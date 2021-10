Meteo, freddo improvviso su tutta l'Italia: «Nessuna anomalia, durerà fino al 16 ottobre»

Il freddo che sta attraversando tutta l'Italia in questi giorni è decisamente insolito per la stagione. Che l'estate sia ormai finita è un dato di fatto, ma le temperature delle ultime ore sono molto più invernali che autunnali. Gli espeti spiegano che non si tratta di un fenomeno anomalo, ma aggiungono che potrebbe durare anche tutto il mese.

Il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, a Fanpage.it ha spiegato cosa sta succedendo. Il fenomeno in corso sull'Italia è definito Niña e non è così inaspettato: «Sapevamo che questi mesi sarebbero stati freddi per colpa della Niña, questo anomalo raffreddamento delle acque del Pacifico tropicale che ha conseguenze anche sul nostro termometro. È già successo ad ottobre 2003, 2012, 2014 e 2020, tutti freddi più o meno come quello di quest'anno».

Nei prossimi giorni il freddo continuerà con temperature che staranno anche 4 o 5 gradi sotto la media del periodo. «Durerà ancora per tutta questa decade del mese ma anche dopo, perché la radiazione solare sta diminuendo quindi avere 18/ 20 gradi diventa la normalità», ha precisato il colonnello. Fino al 13 ottobre la situazione dovrebbe mantenersi stabile poi tra il 14 e il 15 dovrebbe arrivare un altro nucleo di aria dal Circolo Polare, che raggiunge i Balcani e da lì arriva sull'Adriatico. Tra il 16 e il 20 ottobre torna il bel tempo con l'anticiclone delle Azzorre e le temperature torneranno a salire ma la pausa dal freddo sarà breve visto che tra il 21 e il 25 ci sarà un'altra perturbazione in arrivo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Ottobre 2021, 14:03

