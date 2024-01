Meteo, primavera in anticipo con l'anticiclone africano: temperature in salita fino a 20 gradi

Meteo. Un'onda di calore anomala colpirà l'Italia durante la settimana a causa dell'Anticiclone Africano che si è anticipato. Il campo di alta pressione di origine africana, con aria calda in quota, si estenderà sull'Europa centro-occidentale, impedendo l'arrivo di perturbazioni atlantiche o di aria fredda dal Polo Nord.

Solo alcune piogge potrebbero interessare Liguria di Levante, Toscana e Romagna nella serata odierna, seguite da un rapido miglioramento. La temperatura subirà un'importante anomalia, con scarti rispetto alla media climatica di +10°C, in particolare sul bacino del Mediterraneo.

Caldo anomalo

Questa situazione insolita, segno dei cambiamenti climatici, perdurerà per gran parte della settimana con assenza quasi totale di precipitazioni e un caldo fuori stagione. La giornata più calda sarà presumibilmente giovedì 25 gennaio, con punte massime fino a circa 20°C al Centro Sud (lato tirrenico) e sulle isole maggiori. Anche il resto del Paese registrerà valori miti, non tipicamente invernali. La previsione indica un'assenza di cambiamenti significativi anche per i "giorni della merlà" (29-30-31 gennaio), tradizionalmente i più freddi dell'inverno.

